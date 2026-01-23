El Hospital Universitario del Vinalopó de Elche pone en marcha un programa de formación para pacientes con dolor crónico.

El servicio de Rehabilitación y Fisioterapia del departamento de salud Elx-Crevillent, que es el del Hospital Universitario del Vinalopó, ha puesto en marcha un programa formativo dirigido a pacientes con dolor crónico.

Profesionales del área de fisioterapia llevan a cabo un programa educativo dirigido a pacientes con dolor lumbar, cervical, en el hombro, rodilla o cadera, así como a personas con fibromialgia.

El programa incluye, además de sesiones educativas, una valoración individualizada y la prescripción de ejercicio terapéutico presencial

En el caso de las personas con fibromialgia, el programa incorpora también sesiones de ejercicio terapéutico en piscina.

Las sesiones se desarrollan tanto en el Hospital del Vinalopó como en los centros de salud de Crevillent y Aspe. Están orientadas a dotar a los pacientes de herramientas para el manejo de su dolor crónico desde el conocimiento, fomentar el autocuidado y el automanejo mediante un afrontamiento activo, transmitir la importancia de la calidad del sueño y abordar los factores psicosociales que influyen de manera significativa en la experiencia del dolor.

El programa formativo se ha puesto en marcha con la previsión inicial de contar con la participación de alrededor de 2.000 pacientes.

Los pacientes incluidos en este programa serán derivados desde atención primaria, así como desde los servicios hospitalarios de Rehabilitación, Reumatología o la Unidad del Dolor.

El supervisor de fisioterapia del departamento de salud Elx-Crevillent, Javier Valero, ha destacado que las sesiones de educación en neurociencia de dolor son "una intervención terapéutica clave en el abordaje moderno del dolor persistente y crónico".

"No se limita solo a explicar, sino que modifica la forma en que el sistema nervioso interpreta la amenaza. Así se facilitan cambios reales en el dolor, el movimiento y la conducta de las personas con dolor crónico", ha resaltado.

Por su parte, la fisioterapeuta especializada en personas con dolor crónico Paula Burgada ha subrayado que en las sesiones de educación de neurociencia del dolor buscan "que los pacientes entiendan que el dolor crónico no siempre está asociado a un daño".

En este sentido, Burgada ha apuntado que se reduce "el miedo y la sensación de fragilidad" cuando los pacientes entienden "el mecanismo del procesamiento y cómo funciona el dolor". Además, ha recalcado que son ellos los que tienen que realizar "un tratamiento activo para enfrentar ese dolor".