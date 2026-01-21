La defensa del Elche, en cuadro para el partido ante el Levante

El Elche abre la próxima jornada en Primera División visitando al Levante. Un duelo fundamental en la lucha por la salvación. Los ilicitanos, con cinco puntos de margen sobre el descenso, quieren lograr el primer triunfo de 2026 y descartar prácticamente al cuadro granota en la pelea por la permanencia.

La plaga de bajas amenaza al equipo de Sarabia. Ya ante el Sevilla hubo bastantes problemas con las ausencias de Bigas, Héctor Fort, Álvaro Núñez, John y Rafa Mir. El problema se acentúa de cara a la cita en Orriols con la baja por sanción de Víctor Chust.

La defensa es la línea más golpeada por las bajas. Si Sarabia mantiene el sistema con tres centrales, todo apunta a que Bambo Diaby será titular junto a Petrot y Affengruber. Es la única opción que tiene, al margen del canterano David Hernández. Es habitual en las convocatorias del primer equipo y ya ha debutado en Copa del Rey.

Además, de cara al partido ante el Levante, Affengruber y Febas siguen con cuatro tarjetas amarillas. Una cartulina les impediría ser de la partida ante el Barcelona el próximo sábado 31 de enero. Affengruber y Febas son dos de los futbolistas más determinantes del cuadro franjiverde.

La buena noticia es que André Silva sigue acumulando entrenamientos y podrá tener minutos en el Ciutat. Rafa Mir encara la recta final de su recuperación y pretende llegar al encuentro ante el Barça.