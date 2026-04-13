El departamento de salud de Elda ha consolidado un innovador programa de tratamiento mínimamente invasivo para nódulos tiroideos benignos, lo que lo sitúa como referente en la Comunitat Valenciana en la aplicación de técnicas alternativas a la cirugía.

El procedimiento, puesto en marcha 2024, ha permitido realizar más de medio centenar de intervenciones mediante técnicas como la ablación por radiofrecuencia y la etanolización, ofreciendo a los pacientes opciones terapéuticas seguras, eficaces y menos invasivas.

Durante años, la cirugía ha sido la única opción de tratamiento de los nódulos tiroideos benignos en los casos con síntomas como dificultad para tragar, alteraciones funcionales como el hipertiroidismo o molestias estéticas.

La técnica que realiza el Hospital General Universitario de Elda permite reducir el tamaño de esos nódulos, mejorando la sintomatología, evitando en muchos casos la necesidad de intervención quirúrgica, lo que supone una recuperación más rápida.

El programa está dirigido por el especialista en Endocrinología y Nutrición, el doctor José Javier Campuzano, y supervisado por el jefe de sección, el doctor José Manuel Ruiz . Iniciado en colaboración con el Servicio de Otorrinolaringología, en la actualidad se desarrolla íntegramente desde el Servicio de Endocrinología y Nutrición.

El Hospital General de Elda, referente en utilizar técnicas mínimamente invasivas para tratar nódulos tiroideos. | GVA Sanidad

La realización de estos procedimientos desde este servicio permite un abordaje clínico integral y una selección precisa de los pacientes candidatos, ya que estos especialistas son quienes evalúan habitualmente las enfermedades tiroideas benignas.

Desde el área de salud eldense se ha subrayado tanto que la implantación de esas técnicas mínimamente invasivas es todavía limitada como que ese modelo organizativo ha contribuido a agilizar los tiempos de atención, reducir la necesidad de cirugía y optimizar los recursos sanitarios, mejorando así, de forma notable, la eficiencia asistencial.