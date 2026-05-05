El Hospital General de Elche reúne a más de un centenar de profesionales en una jornada sobre microbioma y cáncer

Más de un centenar de profesionales sanitarios han participado en el Hospital General Universitario de Elche en una jornada sobre microbioma y cáncer.

La jornada, organizada en el marco del HUB de Microbioma Humano y que ha estado coordinada por la Fundación Fisabio, ha formado parte de las acciones dirigidas a impulsar la investigación, la innovación y la transferencia de conocimiento en este ámbito emergente de la medicina.

El foco se ha puesto en distinos tipo de cáncer como el del aparato digestivo, de piel, de cabeza y cuello y de mama.

Desde el Hospital General de Elche se ha señalado que en el bloque dedicado al cáncer del aparato digestivo se han presentado investigaciones como un estudio de la microbiota anal en la detección de lesiones precancerosas en personas con VIH, así como el análisis del papel de las bacterias orales en el cáncer colorrectal.

También se han abordado nuevas aproximaciones terapéuticas como el uso de cápsulas de microbiota fecal en pacientes con cáncer colorrectal, junto a otras líneas de investigación vinculadas a la modulación del microbioma.

En el ámbito del cáncer de piel, se ha hablado sobre la influencia de nuevos medicamentos basados en microbiota en la respuesta a la inmunoterapia en melanoma, con la participación de empresas innovadoras.

Por otro lado, en el apartado centrado en cáncer de cabeza y cuello ha incluido ponencias sobre el papel de las comunidades microbianas en este tipo de tumores, así como del desarrollo de herramientas de diagnóstico precoz mediante test de saliva.

Asimismo, en el área de cáncer de mama, se ha hablado de cómo la regulación de la microbiota intestinal influye en la progresión del mismo, junto a soluciones innovadoras orientadas al apoyo nutricional de pacientes oncológicos.

Durante la inauguración, la directora gerente de Fisabio, Marisa Caparrós, ha destacado que el microbioma “representa una de las grandes oportunidades para avanzar en el conocimiento del cáncer y desarrollar nuevas herramientas diagnósticas y terapéuticas basadas en la medicina personalizada”.

Por su parte, el gerente del departamento de sSalud de Elche, Andrés Navarro, ha puesto en valor que acoger este tipo de encuentros “refuerza el compromiso del hospital con la innovación y con la incorporación del conocimiento científico a la práctica clínica diaria”.