El Hospital General de Elche implanta un sistema de monitorización y control remoto en la administración de quimioterapia e inmunoterapia

El Hospital General Universitario de Elche se ha convertido en el primero de la provincia en disponer de un novedoso sistema en la administración de quimioterapia e inmunoterapia. Se trata de un sistema inteligente de monitorización y control remoto que permite supervisar en tiempo real cada fase del tratamiento oncológico y garantiza un seguimiento continuo de todo el proceso.

El Hospital de Día de Oncología utiliza esta tecnología basada en tabletas electrónicas (PDA) conectadas por wifi que verifican automáticamente la identidad del paciente, el fármaco prescrito, la dosis, el tiempo de infusión y el profesional de enfermería responsable de la administración.

Desde su puesta en funcionamiento el pasado verano, el sistema, que se denomina ‘OncosafetyRemote Control’, ha beneficiado a 888 pacientes y se han administrado bajo ese modelo de gestión inteligente hasta 6.958 tratamientos.

La digitalización integral del proceso contribuye a optimizar la gestión de los tratamientos, facilitando al equipo sanitario herramientas de apoyo que mejoran la coordinación y el control en cada fase.

Registro en tiempo real

La implantación del sistema ha sido liderada por el equipo de Enfermería del Servicio de Oncología, bajo la coordinación de Vanesa Pavía Miralles, supervisora de Oncología del Hospital General de Elche: “La PDA recibe por control remoto los parámetros exactos del tratamiento prescritos por el equipo médico, ha explicado la doctora Pavía Miralles que ha añadido que “el dispositivo verifica automáticamente la correspondencia entre paciente, medicamento y profesional, y transmite la programación al sistema mediante conexión wifi; todo el proceso queda registrado en tiempo real, permitiendo al equipo de Enfermería detectar cualquier incidencia y actuar con rapidez”.