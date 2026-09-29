Hiperber dona mas de 74.000 kilos de alimentos a entidades sociales

La cadena ilicitana de supermercados Hiperber ha donado 74.102 kilos de alimentos a entidades sociales desde la puesta en marcha de su colaboración con Naria, la plataforma digital que permite gestionar de forma trazable y segura los excedentes alimentarios mediante tecnología blockchain. El programa, que se instauró el año pasado, se encuentra actualmente implantado en 90 supermercados de la compañía y beneficia a 16 entidades sociales.

La evolución registrada desde que se implantó en noviembre de 2025 refleja el crecimiento de este modelo de aprovechamiento y redistribución de excedentes dentro de la compañía. En ese momento, Hiperber había donado 28.740 kilos de alimentos y generado 68.429 raciones. Desde entonces, tras la implantación de Naria se han alcanzado los 71.931 kilos de alimentos donados y las 171.263 raciones generadas, mientras que las emisiones de CO₂ evitadas se sitúan en 329.230 kilos.

La actividad se concentra en las provincias de Alicante y Valencia, con un mayor peso en Alicante, donde se realiza el 87% de las donaciones. Entre los principales alimentos redistribuidos se encuentran pan y bollería, leche y derivados, comidas preparadas y embutidos. La ampliación del programa se ha producido de forma paralela al crecimiento de la red comercial de Hiperber y a la incorporación de nuevos establecimientos. Los supermercados que se han sumado a la compañía han ido integrando estos procedimientos de gestión de excedentes, al mismo tiempo que se ha mantenido su aplicación en los centros ya existentes. De esta forma, el aumento de la red permite ampliar también la capacidad de redistribución de alimentos aptos para el consumo.

La gestión se realiza a través de la plataforma de Naria, que permite registrar los productos excedentes y ponerlos a disposición de las entidades sociales. Estas pueden consultar su disponibilidad y programar la recogida, mientras que todo el proceso queda registrado mediante tecnología blockchain. El sistema permite garantizar la trazabilidad de cada entrega, así como registrar la recepción del producto, su calidad y el mantenimiento de la cadena de frío cuando resulta necesario.

La colaboración con Naria forma parte de las medidas desarrolladas por Hiperber para reducir el desperdicio alimentario y mejorar el aprovechamiento de aquellos productos que, manteniendo sus condiciones de calidad y seguridad alimentaria, pueden ser destinados a entidades sociales.

Hiperber es una cadena de supermercados con presencia en las provincias de Alicante, Murcia, Valencia y Albacete, y una superficie comercial que supera los 90.000 metros cuadrados de sala de ventas. Durante 2025, Hiperber registró una facturación de 235,1 millones de euros, lo que supuso un crecimiento del 6,88% respecto al ejercicio anterior, y atendió a 18,2 millones de clientes. La empresa cuenta con una plantilla de más de 1.500 empleados. La oferta comercial de Hiperber se basa en la libertad de elección del consumidor, combinando una amplia presencia de primeras marcas con una cuidada selección de marcas propias como Alteza, Selex, Tandy, Crowe, Centraline, Artiq, Plus Max o Rikíssimo, además de una apuesta decidida por las secciones asistidas de frescos, como carnicería, charcutería, pescadería o frutería.

Naria, fundada en 2019, es una plataforma digital especializada en el desarrollo de soluciones tecnológicas e innovadoras que digitalizan el Tercer Sector y fortalecen su conexión con el resto de la sociedad, optimizando recursos y promoviendo la inclusión social. Con sede en Castellón, ha colaborado en la elaboración de la Ley 1/2025 de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario. Su plataforma de gestión de excedentes está incluida en la Estrategia Nacional de Alimentación del Gobierno y premiada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Naria mantiene acuerdos de colaboración con el grupo de distribución Euromadi, al que está asociado Hiperber, orientados a impulsar la adopción de soluciones tecnológicas comunes para una gestión más eficiente, segura y transparente de los excedentes alimentarios en toda su red de asociados.