La Guardia Civil detiene en Sax a dos hombres por cultivo de marihuana en un piso

La Guardia Civil ha detenido a dos hombres en Sax a los que se acusa de ser los responsables de una plantación de marihuana que se ha podido desmantelar en el municipio de la comarca del Alto Vinalopó.

Los arrestados, que tienen 62 y 31 años de edad, tenían dos pisos que presentaban un enganche irregular a la red eléctrica y que registraba un consumo que era ocho veces mayor al contratado en la línea principal a la que se conectaron. Eso provocaba continuos cortes de suministro eléctrico y subidas de tensión en una calle de la población lo que generó quejas de los vecinos de la zona, motivando el inicio de la investigación.

En uno de los pisos estaba la plantación de marihuana. El otro se usaba para labores logísticas relacionadas con ella.

Durante los registros practicados en ambos pisos se han intervenido 476 plantas de marihuana, 600 gramos de esa sustancia envasada al vacío, un machete de grandes dimensiones y diverso material destinado al pesaje y envasado de la sustancia.

Tras ser puestos a disposición de un juzgado de Villena y prestar declaración en él, los arrestados, que están acusados de un delito contra la salud pública y otro de defraudación de fluido eléctrico, han quedado en libertad a la espera de juicio.