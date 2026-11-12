La Guardia Civil de Crevillent detiene a dos hombres poco después de robar en una casa de campo

La Guardia Civil ha detenido a dos hombres que están acusados de robar en el interior de una casa de campo ubicado en el término municipal de Crevillent.

La actuación se desarrolló después que vecinos de la zona alertaran a la Benemérita de la presencia por la misma de un vehículo sospechoso en el que iban dos personas.

Hasta el lugar se movilizó una dotación de la Guardia Civil del Puesto Principal de la Guardia Civil de Crevillent cuyos agentes localizaron el vehículo y a sus dos ocupantes en las inmediaciones de una de las viviendas de la zona.

Acababan de perpetrar un robo y llevaban en el coche parte de los objetos de los que se habían apoderado.

Habían accedido al interior de una finca y dentro de ella a un almacén en el que forzaron la cerradura del acceso y del que sustrajeron enseres como aperos de labranza, cuadros eléctricos y material de obra, valorados en aproximadamente 7.000 euros.

Los dos hombres fueron detenidos y puestos a disposición judicial.