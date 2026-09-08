La Guardia Civil afirma que la investigación sobre el robo del Tesoro de Villena "sigue avanzando"

La investigación para resolver el robo de gran parte del Tesoro de Villena, una de las mayores colecciones europeas de piezas de oro de la Edad del Bronce, "avanza" con un operativo en el que la Guardia Civil sigue volcada.

Así lo ha asegurado este martes en Agost el coronel jefe de la Comandancia del instituto armado en Alicante, Francisco Poyato, donde ha explicado que hay que ser "muy prudentes" en torno a las pesquisas ya que no quiere ofrecer "ningún dato que pueda de alguna manera perjudicar a la investigación".

"De momento, lo prudente es guardar sigilo y reserva" tanto entorno a la identificación y búsqueda de los encapuchados que perpetraron el robo en la madrugada del pasado 27 de agosto en el Museo de Villena (Muvi) y en el destino de las piezas sustraídas.

El coronel jefe ha comentado que la Guardia Civil es consciente de la "preocupación social" que ha suscitado este golpe que ha calificado de "hecho muy grave y muy importante" por el valor y la significación que tiene la colección en Villena, la provincia de Alicante y la Comunitat Valenciana.

"Lo más prudente es mantener todas las reservas y dejar que la investigación avance" porque, ha incidido, ésta "avanza", y en todo caso ha querido dejar claro que para la Guardia Civil este robo constituye "desde el primer momento una prioridad de investigación" de la que se ha hecho cargo la unidad orgánica de la policía judicial de la Comandancia.

De incalculable valor patrimonial y tasado en unos 5 millones de euros, tres encapuchados robaron gran parte de las piezas en unos cuatro minutos en plena madrugada antes de emprender la huida. Según se conoció a las pocas horas, un vecino alertó a los agentes de que dos vehículos de alta gama le habían adelantado poco después a gran velocidad por la autovía que conecta Madrid con Alicante (A-31), la principal vía de llegada a Villena.

Datado en el año 1000 a. de C.

El conjunto de piezas del Tesoro de Villena fue descubierto por el arqueólogo José María Soler y sus colaboradores en 1963 y está compuesto por 66 piezas de distintos materiales, entre los que destaca el oro. Sólo los objetos del material precioso alcanzan los casi 10 kilogramos de peso y se estima que su valor fundido podría superar el millón de euros.

El Tesoro consta de 11 cuencos de oro, 28 brazaletes de oro, dos recipientes o botellas de oro, tres recipientes de plata, objetos de hierro y oro y ámbar y oro o un brazalete de hierro, metal éste último procedente de un meteorito, lo que añade valor a la pieza.

Tras el robo solo han quedado tres vasijas de plata, un brazalete y gran parte de los adornos del bastón así como una de las cuatro coronas que al parecer se le cayó a los ladrones.