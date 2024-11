La Gran Carrera del Mediterráneo de SUP Race rinde homenaje a las víctimas de la DANA

La Copa de España de Larga Distancia en la VI Gran Carrera del Mediterráneo de SUP Race ha reunido a más de 160 deportistas en un fin de semana lleno de acción, actividades y homenajes. La tragedia de la DANA en la provincia de Valencia ha estado muy presente y la organización decidió que tuviese lugar en el evento un homenaje a todos los fallecidos y desaparecidos por el temporal con una ofrenda floral en el mar. Además, todos los participantes llevaron durante la carrera un brazalete negro en memoria de todas las victimas.

La Copa de España ha recibido participantes de Galicia, Cataluña, Canarias o Andalucía. Figuras importantes del SUP, como Esperanza Barreras y Alexia Soto, se han dado cita este fin de semana en la provincia en un evento imprescindible para los amantes de este deporte. Se trataba de una prueba puntuable en el circuito oficial de la liga Fesurfing SUP Race del Circuito Mediterráneo y de la Copa de España de larga distancia.

La carrera élite dio su salida a las nueve de la mañana desde la Playa de Urbanova. Todos los participantes salieron muy fuertes, pero a los pocos minutos empezaron a hacerse los primeros trenes de competidores. Fernando Pérez se proclamó ganador en categoría masculina, mientras que Esperanza Barreras fue campeona en categoría femenina. La ilicitana Alexia Soto, reciente subcampeona del mundo, cruzó la meta en segundo lugar.

No solo hubo tiempo para la competición, sino que el evento tuvo una jornada más lúdica durante la mañana del sábado. Se realizaron diferentes actividades en la playa para acercar el deporte a toda la sociedad y tuvieron lugar unas jornadas de puertas abiertas de clases de SUP y SUP inclusivo. El evento recibió la visita de Loreto Serrano, alcaldesa de Santa Pola; Angel Piedecausa, concejal de Deportes y Playas; y el Concejal de Turismo de la villa marinera, Borja Merino.