La 'Gran Carrera del Mediterráneo' bate su récord de participación con más de 5.000 inscritos

La sexta edición de la 'Gran Carrera del Mediterráneo', y su versión SUP Race, batirá su récord de participación el domingo 9 de noviembre con más de 5.000 inscritos entre corredores y padelsurfistas. El recorrido partirá desde Alicante y constará de 21 kilómetros que culminarán en la Playa Varadero de Santa Pola.

El mar Mediterráneo será protagonista de excepción. La carrera se iniciará a las puertas del Palacio Provincial y discurrirá paralela a la costa por enclaves tan emblemáticos como el Parque El Palmeral, las playas de Urbanova, Arenales del Sol y el Carabassí o el Faro de Santa Pola.

De las 5.000 personas inscritas, el 80% procede del territorio nacional y el 20% restante es de países como Gran Bretaña, Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia. Además, el 25% son mujeres, lo que supone un incremento del 8% con respecto a la última edición, celebrada en 2023.

La versión acuática de la prueba, la 'Gran Carrera del Mediterráneo SUP Race' comenzará el sábado 8 de noviembre con una jornada de puertas abiertas para que los asistentes puedan conocer e iniciarse en el deporte del SUP, el SUP inclusivo, el Dragon Boat y las canoas polinesias.

El domingo 9 será el día en el que se celebren las pruebas de competición en las categorías Élite (13 km), Open y SUB 16 (5km), Rookie y SUB 14 (2,5km), SUB 12 (1,2 km) y SUB 8 y SUB 10 (1 km). La carrera será puntuable para la Liga Fesurfing del Circuito Mediterráneo SUP Race y la Copa de España de larga distancia.