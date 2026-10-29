Gonzalo Villar señala San Mamés como "punto de inflexión" para el Elche

El Elche atraviesa un muy buen momento tras abandonar los puestos de descenso y enlazar cuatro partidos sin conocer la derrota. Este domingo espera el Valencia en el Martínez Valero en un bonito derbi regional importante para ambas escuadras. Sobre todo para los de Javier Aguirre, en descenso y en una dinámica muy negativa.

El derbi será especial para Gonzalo Villar. El centrocampista murciano tiene pasado en la entidad de Mestalla y ahora es pieza clave en la medular del cuadro ilicitano. Será titular ante el Valencia después de descansar en Copa del Rey en el encuentro en Lo Pagán ante la UD Pinatar.

Villar ha resaltado el buen momento del Elche, con ocho puntos de los últimos doce posibles. El mediocentro ha señalado el partido en San Mamés ante el Athletic Club como "punto de inflexión" en la mejoría de los de Martín Anselmi. "Pusimos la barraca y nos dedicamos a defender", ha admitido el murciano. Allí empezó la solidez defensiva que reina ahora en el equipo.

"Veo al equipo cada vez mejor", ha afirmado de manera tajante Gonzalo Villar. Ha restado importancia al hecho de que el Elche haya jugado Copa del Rey esta semana. Al mismo tiempo, ha preferido mantenerse al margen de la denuncia de la UD Pinatar por una posible alineación indebida de Ponce.

Una de las noticias deportivas de las últimas horas es el fichaje de Eder Sarabia por el RCD Espanyol. Villar le ha agradecido su apuesta por él en enero para que regresase al Martínez Valero y le ha deseado suerte en su nueva etapa en el cuadro blanquiazul. Sarabia logró un ascenso a Primera y una permanencia en la máxima categoría con el Elche.

Antes de comenzar la rueda de prensa, Gonzalo Villar ha tenido unas palabras en recuerdo de las víctimas del trágico accidente ferroviario en Urda: "Son días difíciles para el país y queremos mandar ánimos desde la familia del Elche".