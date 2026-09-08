La Generalitat distingue a NIeves Lillo en el Día de las Personas Cooperantes

En el marco de la celebración este martes del Día de las Personas Cooperantes, la Dirección General de Inclusión y Cooperación al Desarrollo ha reconocido la trayectoria solidaria de la ilicitana Nieves Lillo, actual presidenta de la ONGD Kasumai. Lillo lleva mas de veinte años como cooperante, colaborando no solo con esta ONG sino también con la Coordinadora de ONGD's de la Comunitat Valenciana.

Por su parte, Kasumai, entidad de la es presidenta en la actualidad, desarrolla diversos proyectos de educación y salud en las zonas mas empobrecidas de Guinea Bissau.