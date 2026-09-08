SOLIDARIDAD

La Generalitat distingue a NIeves Lillo en el Día de las Personas Cooperantes

La cooperante ilicitana es presidenta de la ONGD Kasumai y tiene una dilatada trayectoria en cooperación internacional al desarrollo

Mayte Vilaseca

Elche |

La Generalitat distingue a NIeves Lillo (segunda por la izquierda en la imagen) en el Día de las Personas Cooperantes
La Generalitat distingue a NIeves Lillo (segunda por la izquierda en la imagen) en el Día de las Personas Cooperantes | Kasumai

En el marco de la celebración este martes del Día de las Personas Cooperantes, la Dirección General de Inclusión y Cooperación al Desarrollo ha reconocido la trayectoria solidaria de la ilicitana Nieves Lillo, actual presidenta de la ONGD Kasumai. Lillo lleva mas de veinte años como cooperante, colaborando no solo con esta ONG sino también con la Coordinadora de ONGD's de la Comunitat Valenciana.

Por su parte, Kasumai, entidad de la es presidenta en la actualidad, desarrolla diversos proyectos de educación y salud en las zonas mas empobrecidas de Guinea Bissau.

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