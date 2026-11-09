La Generalitat destina 475.000 euros para reformas en dos edificios de la UMH de Elche

El Consell ha autorizado la suscripción de dos convenios de colaboración entre la Conselleria de Educación y la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche para financiar actuaciones de mejora y ampliación de las infraestructuras del Instituto de Neurociencias.

La aportación económica de ambos convenios asciende a 705.000 euros, lo que representa el 60 % del presupuesto total de las dos actuaciones proyectadas.

El primero de los convenios contempla una subvención de 450.000 euros para apoyar el proyecto de ampliación del edificio ‘Ramón y Cajal’, que es la sede del Instituto de Neurociencias, y su conexión con el edificio ‘Muhammad Al-Shafra’.

Los dos edificios sobre los que se va a actuar están ubicados en el campus de Sant Joan d’Alacant de la UMH de Elche.

El segundo convenio prevé una subvención pública de 255.000 euros para la transformación del actual el sótano del edificio ‘Muhammad Al-Shafra’ en laboratorios de investigación del Instituto de Neurociencias UMH.

Fuentes de la Generalitat Valenciana han destacado que desde el gobierno valenciano se abonó el pasado año 2025 más de 777.900 euros para el edificio ‘Ramón y Cajal’ y 10.100 euros para el edificio ‘Muhammad Al-Shafra’, cantidades que se suman a las subvenciones previstas para 2026. De este modo, la aportación total de la Generalitat para ambos proyectos asciende a 1.493.113 euros.

Ambas iniciativas se enmarcan en la línea de subvenciones destinada a la construcción y actualización de edificios e infraestructuras de I+D+i de las universidades públicas valencianas y son susceptibles de recibir financiación con cargo al Programa Operativo FEDER Comunitat Valenciana 2021-2027.