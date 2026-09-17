La Generalitat adjudica las obras de renovación de la depuradora de Algorós.

La Generalitat Valenciana ha adjudicado las obras de renovación de la depuradora de Algorós por un total de 72,8 millones de euros, que se convierte en la mayor inversión en depuración de agua de la historia de la Comunidad Valenciana y con la previsión de iniciar los trabajos antes de final de año.

El edil de Relaciones Institucionales, Juan de Dios Navarro, ha destacado que esta cantidad supone una bajada del 11’55% respecto al presupuesto base de licitación, que era de 82’4 millones de euros. La empresa encargada será la UTE formada por Drace Geocisa, Global Omnium y Ciclagua. “Esto es una muestra más del compromiso del Consell con la ciudad de Elche a través de esta actuación que supone la reforma integral de la depuradora, mejoras en la calidad del agua tratada y la incorporación de soluciones energéticas más sostenibles”.

La modificación tiene como objeto conseguir que la totalidad de la parcela ocupada por la estación depuradora esté calificada como dotacional, equipamiento destinado a infraestructuras de servicios técnicos y se mejoren el acceso a esta infraestructura. Para ello, se amplía la superficie calificada de equipamiento; se ajustan las alineaciones de los viarios ejecutados; se amplía el viario que da acceso a la depuradora y se modifica la situación de la zona verde.

Con esta emisión favorable se considera que la propuesta evaluada no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, no incide en el modelo territorial vigente en el municipio, ni produce incremento significativo en el consumo de recursos, ni supone afección sobre elementos del patrimonio natural ni cultural.

La nueva estación depuradora de aguas residuales se construirá sobre la ya existente para paliar algunos de los problemas que genera. Las obras tienen el objetivo de mejorar el caudal y la calidad del agua residual para después reutilizarse, la reducción de la huella energética, la eliminación de malos olores y ruidos, además de convertirse en una infraestructura acorde a la normativa europea.

La depuradora entrará en funcionamiento de forma progresiva, coexistiendo con la vigente y con la capacidad máxima en torno a los 13 hectómetros cúbicos y la actuación tendrá un plazo de ejecución de 42 meses desde su inicio.