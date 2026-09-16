La Fundación Esperanza Pertusa inaugura en Elche la primera exposición antológica de su Premio Internacional de Fotografía

La Lonja Medieval de Elche acoge hasta el próximo 11 de octubre la exposición colectiva de fotografía: Enfoca al corazón para cambiar el mundo. Muestra una galería de obras premiadas por el jurado de las cinco ediciones del Premio Internacional de Fotografía Esperanza Pertusa, impulsado por la Fundación Esperanza Pertusa que forma parte de Gioseppo Group. El concurso se ha consolidado como un referente en la combinación arte y compromiso social que tiene como objetivo visibilizar, a través de la fotografía, realidades que a menudo permanecen ocultas. Esta exposición quiere hacer reflexionar y sensibilidad a las personas que la visitan.

La entrada a la exposición de gratuita en la Lonja Medieval. Ofrece 41 obras y se puede visitar de martes a sábados de 10:00 a 14:00h y de 15:00 a 18:00h. Los domingos de 10:00 a 14:00h.

La Fundación Esperanza Pertusa reconoce la obra de artistas, profesionales y amateurs que inspiran una transformación social positiva, mirando de frente a la pobreza y a la exclusión social. El certamen se ha consolidado como un espacio de encuentro para fotógrafos profesionales y aficionados de todo el mundo. Con mas de 1.000 participantes de distintos países a lo largo de sus cinco ediciones, el Premio Esperanza Pertusa ha dado visibilidad a historias que invitan a mirar de frente realidades como la pobreza, la exclusión social o la dignidad de las personas. La Fundación lleva en funcionamiento más de una década y ha colaborado con más de 70 entidades sociales nacionales e internacionales. Su labor se centra en la educación de menores, la lucha contra la exclusión social y la defensa de los derechos de las mujeres en el mundo. Entre sus proyectos más relevantes destacan el Premio Internacional de Fotografía con la participación de más de 1.000 fotógrafos de todo el mundo y el programa de promoción de liderazgo femenino Women4Change que es su 6ª edición cuenta con María Galán de embajadora.