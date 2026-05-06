La Fiscalía pide tres años de cárcel para un abogado de Elche acusado de quedarse con 65.000 euros de la indemnización de una clienta

La Sección Séptima de la Audiencia Provincial, que tiene su sede en Elche, va a ser escenario este jueves de un juicio en el que se va a sentar en el banquillo de los acusados un abogado colegiado en el municipio ilicitano al que se tribuye un delito de apropiación indebida por, presuntamente, quedarse con 65.000 euros de la indemnización que una mujer debía recibir a consecuencia de un grave accidente de circulación que sufrió junto a su hija menor en noviembre del año 2018. Como consecuencia de él, la menor de edad precisó hospitalización durante varios meses.

El Ministerio público solicita por esos hechos tres años de cárcel para el procesado.

Según el relato del Ministerio Fiscal, el encausado contactó con la madre, le dijo que era abogado especialista en accidentes de tráfico y se ofreció a llevar su representación legal en el asunto. La mujer accedió y le otorgó poderes para intervenir en el juzgado en su nombre.

Desde la acusación pública se sostiene que el letrado procesado iba cobrando diferentes cantidades en concepto de indemnización, apropiándose de una

parte y entregándole el resto a las perjudicadas.

Con este sistema, se habría quedado con más de 65.000 euros que les correspondería a las víctimas.