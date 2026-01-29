La finalización de las obras en la calle Clara Campoamor de Elche se alarga hasta mitad de febrero

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Elche ha aprobado en su reunión de esta semana, celebrada hoy, la ampliación en dos semanas del plazo de ejecución de las obras de reurbanización y mejora de la calle Clara Campoamor.

Con ello, esa arteria de circulación se reabrirá al tráfico de vehículos el próximo día 18 de febrero.

Las lluvias registradas en el último mes han afectado al desarrollo de los trabajos, motivo por el que la empresa adjudicataria ha solicitado disponer de más plazo para concluirlos.

Licencias para trece viviendas en lo que eran locales comerciales

Por otro lado, se han aprobado ocho licencias por las que se autoriza la transformación de otros tantos locales comerciales en viviendas.

Las licencias aprobadas van a dar resultado a la creación de trece viviendas dado que en tres de las licencias que han recibido luz verde se refieren a locales en los que se van a crear más de una vivienda.

Los locales que van a ser transformados en viviendas están ubicados están en barrios como Porfirio Pascual, la zona oeste del barril del Plá, en el Sector V, Carrús, así como en el entorno del centro de la ciudad.

Convenios

Además, el equipo de gobierno ha aprobado los convenios de colaboración anual tanto con la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades de Elche (108.000 euros) como con la Fundació de l’ Esport Il.licità de la Comunitat Valenciana para el fomento y la promoción deportiva en la ciudad.

También se ha adjudicado el contrato de suministro e instalación de equipamiento audiovisual en diferentes salas de la Jefatura de la Policía Local de Elche, además de la Sala del Consell del Ayuntamiento.

Ambas instalaciones van a ser dotadas de sistema de videowall que permita visualizar múltiples fuentes de información en tiempo real. Ese sistema se integrará con las plataformas de monitorización de la ciudad, sistemas de videoconferencia y enlaces directos a los diferentes organismos de emergencia para facilitar la toma de decisiones informadas durante situaciones críticas.