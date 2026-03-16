Un estudio de la UMH de Elche asocia el uso intensivo de las redes sociales en adolescentes menores de 16 años con síntomas depresivos

Un estudio de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche ha asociado el uso intensivo de las redes sociales en adolescentes menores de 16 años con un aumento de los síntomas depresivos.

A partir de los 16 años, el uso de esas redes sociales deja de asociarse con el aumento de los síntomas depresivos que sí se observa en etapas más tempranas.

En el estudio han participado los investigadores María Blanquer, Estefanía Estévez, Jesús Francisco Estévez y Daniel Lloret, que indican que el verdadero riesgo no radica en el tiempo que los adolescentes pasan en las redes sociales, sino en el denominado ‘uso problemático’, que está caracterizado por la pérdida de control y los sentimientos de necesidad por conectarse.

Los investigadores de la UMH de Elche María Blanquer y Daniel Lloret. | Universidad Miguel Hernández de Elche.

Ese ‘uso problemático’ impacta más en la salud mental de los menores que la cantidad de horas frente a la pantalla. El riesgo aumenta cuando la falta de autorregulación en las redes sociales impide que los adolescentes cumplan sus objetivos cotidianos, lo que provoca consecuencias negativas en su vida diaria.

Además, los investigadores han identificado diferencias según el género. En las chicas, un mayor número de seguidores se asocia con un aumento de los síntomas depresivos, mientras que, en los chicos, el efecto aparece como neutro o ligeramente protector.

Por otro lado, los resultados revelan que en chicas que usan las redes sociales con poca frecuencia, un alto número de seguidores se relaciona con mayores niveles de síntomas depresivos.

El trabajo de los investigadores de la UMH de Elche considera como eje central de la solución a esa problemática el uso responsable de las redes sociales y la gestión de la exposición digital.

Asimismo, más allá de la edad, los expertos recuerdan que la protección de los jóvenes no depende solo de prohibiciones, sino también de la combinación de madurez, detección de vulnerabilidades, supervisión, educación y una transparencia real por parte de las plataformas tecnológicas.