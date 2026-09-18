Espanyol-Elche: en busca de la tranquilidad antes del parón

El Elche buscará en el RCDE Stadium su primer triunfo de la temporada. Justo antes de un largo parón de selecciones de tres semanas, el equipo de Martín Anselmi necesita la victoria para disipar dudas y afrontar las próximas fechas con algo más de tranquilidad. Los franjiverdes se agarran a que sus números son mejores lejos del Martínez Valero.

Los únicos dos puntos cosechados hasta el momento han llegado fuera de casa. La mejoría experimentada en las segundas partes frente a Athletic y Real Madrid necesitan tener continuidad en Cornellà. Y más que las sensaciones, la victoria empieza a ser urgente tras un inicio complicado.

Anselmi tiene solo la baja de Yago de Santiago. Kevin Lomonaco se subió al avión rumbo a Barcelona, por lo que apunta a entrar en su primera lista de convocados. Muy precipitado sería verle en el once, pues según el técnico bonaerense sigue adaptándose tras su llegada a España.

Después de haber jugado dos partidos en apenas tres días, todo apunta a que habrá rotaciones en el cuadro ilicitano. Anselmi dejó abierta la puerta al cambio en la meta, aunque Dituro sigue partiendo con ventaja. Morcillo podría volver al once y la gran duda es si el Elche jugará con dos puntas tras el gran rendimiento de Osorio contra el Real Madrid.

Se han disputado solo seis jornadas, pero el Elche ya sabe que no se puede permitir más errores en este inicio. A priori, ahora llega un calendario más amable después de un comienzo en el que se ha medido a Barça, Real Sociedad, Athletic o Real Madrid. Los de Anselmi deben demostrar que están preparados para competir ante los equipos de 'su' Liga.

El Espanyol llega a la cita en casa tras caer a domicilio frente al Rayo Vallecano. Los de Manolo González quieren un triunfo para llegar tranquilos al parón. Los blanquiazules suman siete puntos. Tienen la baja de Omar El Hilali por sanción de cara al encuentro frente al Elche.