Los errores condenan a un Elche que promedia tres goles en contra por partido

Los errores en Primera División pasan factura y el Elche lo está viviendo en sus propias carnes. El equipo de Martín Anselmi ha encajado doce goles en las primeras cuatro jornadas de Liga. Es decir, por el momento promedia tres tantos en contra por partido. Una cifra demoledora difícil de revertir para que se traduzca en puntos en la clasificación.

La Real Sociedad penalizó los fallos infantiles del cuadro ilicitano. En el primer gol, un despeje al centro de Dituro se convirtió en una segunda jugada donde los futbolistas del Elche estuvieron demasiado pasivos para impedir el fuera de juego. Después llegó el segundo gol tras una cadena de errores de Dituro y Bigas.

El tercer tanto, con el Elche volcado en busca de la remontada, llegó en un contragolpe en el que faltó contundencia para cortar la transición con una falta. Son errores que se suman a los cometidos en El Sardinero, donde el conjunto franjiverde cayó por 3-2 ante el Racing de Santander.

El Elche es el equipo más goleado de la categoría. El segundo conjunto que más tantos ha encajado es el Rayo Vallecano. En el otro lado de la balanza aparece el FC Barcelona, con solo dos goles encajados en las cuatro primeras jornadas de Liga.

Los franjiverdes están obligados a mejorar en esa faceta para empezar a crecer en la clasificación. Antes del parón tocará medirse a Athletic Club, Real Madrid y RCD Espanyol en una semana clave para evitar el nerviosismo en el entorno.