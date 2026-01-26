Enero se despide de Elche, Crevillent y Santa Pola con nubosidad variable, posibilidad de lluvia y temperaturas subidas en una montaña rusa

La última semana del mes de enero comienza este lunes con un día en el que el viento amaina y como mucho se espera alguna racha moderada por la tarde.

Va a ser una jornada con nubosidad variable, sobre todo por la tarde, y con temperaturas relativamente suaves. En este sentido, el termómetro va a rondar valores máximos en Elche, Crevillent y Santa Pola de 19 grados centígrados.

Los próximos días van a estar marcados por el paso de frentes atlánticos que irán dejando nubosidad variable y algunas precipitaciones débiles. Este martes podrían escaparse algunas gotas por la tarde y el miércoles apunta a lluvia algo más persistente por la mañana.

Además, a partir de la tarde de mañana martes va a soplar el viento de poniente moderado-fuerte.

Durante la semana, los termómetros van a experimentar subidas y bajadas significativas.