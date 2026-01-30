Encendido de la Torre del Pinet en Elche por los derechos de la población migrante

El grupo local de Amnistía Internacional, Elche Acoge y la plataforma de Ayuda a personas Refugiadas de Elche se van a sumar este sábado a la campaña de encendido de torres, atalayas y talaiots ­en las localidades mediterráneas de la costa, que es una iniciativa que busca alertar de la situación que viven muchas personas migrantes y refugiadas a las que la situación precaria en la que viven en sus países les lleva a embarcarse en peligrosos viajes en busca de un lugar seguro y que les ofrezcan una vida.

En Elche, el acto reivindicado se va a llevar a cabo en la Torre del Pinet, tanto en horario de mañana como de tarde, concretamente a la una del mediodía y a las seis de la tarde.

Las entidades convocantes del acto reclaman, entre otros puntos, que España y Europa abran “rutas legales y seguras” de acceso a su territorio, así como que se ofrezca “una acogida digna” a los migrantes, “unos procesos de asilo justos” y “acabar con las devoluciones ilegales en las fronteras”.