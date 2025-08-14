El Eldense ultima la cesión del centrocampista Rubén Quintanilla

Tras oficializar el fichaje de Alejandro Ibarrondo, el Eldense ya prepara el anuncio de su nuevo futbolista de cara a la temporada 25/26, en la que el objetivo es regresar a LaLiga Hypermotion, la segunda categoría del fútbol español. Su siguiente incorporación será Rubén Quintanilla.

El futbolista de 23 años ha decidido marcharse cedido al conjunto del Nuevo Pepico Amat, en Primera Federación, a pesar de contar con ofertas de la Segunda División, que no han llegado a buen puerto. Además, el Almería ve con buenos ojos dejarle salir cedido a Elda.

El mediocentro, en propiedad del Almería, ha sido criado en las categorías inferiores del Mallorca, aunque en el verano de 2024 se marchó al filial del conjunto andaluz, donde ha llegado a disputar 6 encuentros con el primer equipo.

En la segunda vuelta de la última temporada se marchó cedido al Burgos. En el equipo de El Plantío ha llegado a disputar 8 enfrentamientos, desde el 1 de febrero, hasta el 10 de mayo.

Con esta incorporación el Eldense sumaría un total de 16 operaciones en este mercado de traspasos; con el objetivo de reforzar la plantilla de cara a la próxima temporada. Curso que lo comenzarán el 30 de agosto a las 19:15h en su partido frente al Sabadell en el estadio Nova Creu Alta.