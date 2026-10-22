El CD Eldense, en su mejor momento: un millar de aficionados se desplazarán a Albacete

El CD Eldense no estará ni mucho menos solo en el Carlos Belmonte. Más de 1.000 deportivistas acompañarán a los de Javi Calleja en el duelo ante el Albacete. La respuesta de la afición azulgrana ha sido masiva, agotando las más de 800 entradas enviadas por la entidad manchega.

La cercanía entre ambos municipios y el hecho de que el encuentro se dispute el domingo por la tarde han permitido un amplio desplazamiento de los seguidores deportivistas. El equipo está en su mejor momento, asentado en media tabla y más cerca del playoff que del descenso. Suma tres triunfos consecutivos.

El Albacete, por su parte, está viviendo un inicio de temporada muy complicado. Es colista y solo ha sumado un punto. Hace unas semanas destituyó a Alberto González y ahora es Joseba Etxeberría el técnico del 'Alba'.

En Elda se ha disparado la ilusión, más si cabe con la llegada de Leo Messi a la propiedad del Nuevo Pepico Amat. Precisamente el argentino ha llegado este jueves a España, donde recogerá el Princesa de Asturias. El '10' tendrá una ajetreada agenda en las pocas horas que va a estar en nuestro país. Volverá a Estados Unidos para jugar con su equipo, el Inter Miami, este fin de semana.

En esta ocasión no va a haber tiempo de que el astro visite Elda para conocer el Nuevo Pepico Amat y poner cara a la plantilla y cuerpo técnico del Deportivo. Sin embargo, la idea es que en un futuro no muy lejano pueda visitar la ciudad. Messi está muy implicado y en contacto con sus personas de confianza en la entidad. Ya ha mantenido contacto, además, con Mario Rosas, Víctor Lafuente y Javi Calleja.