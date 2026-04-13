El CD Eldense llega al tramo decisivo de la liga enrachado tras seis victorias consecutivas

El fin de semana ha sido positivo para el Club Deportivo Eldense que con su triunfo a domicilio ante el Betis B continúa líder del Grupo 2 de la Primera Federación.

Los blaugranas llegan al tramo decisivo de la temporada en un buen momento, enrachado. El equipo dirigido por Claudio Barragán acumula seis victorias consecutivas y es líder superando al Sabadell, segundo clasificado a un punto de distancia, y al Atlético de Madrid B, que es el tercero, a dos puntos de distancia.

La próxima jornada el Eldense recibe el domingo en el estadio Nuevo Pepico Amat al Cartagena, que llega sexto clasificado tras sumar tres triunfos consecutivos, peleando por el quinto puesto, del que está a sólo un punto y que es el último que da opción a la promoción de ascenso.

Quedan siete partidos

A falta de seis partidos para el final de la liga regular, el Eldense saco diez puntos al sexto clasificado, lo que lleva a que esté muy cerca de asegurar matemáticamente el billete para asegurar la disputada del play off de promoción de ascenso a Segunda División e inicia el tramo final del torneo desde la privilegiada situación del liderato, que es el puesto que da el ascenso directo de categoría.