El Eldense destituye a Javi Cabello y Claudio Barragán coge las riendas de manera provisional

Javi Cabello ya es historia en el Eldense. El valenciano ha sido destituido este domingo tras ocho jornadas en las que el cuadro azulgrana 'solo' ha sumado diez puntos. El cese se le ha comunicado este domingo por la mañana y ha sido oficial a las 15:00 horas. Cabello se encontraba en el Martínez Valero presenciando el Elche-Athletic.

Parecía que el empate en el campo del líder Europa le serviría para salvar el 'match-ball'. Sin embargo, la paciencia de la nueva propiedad del Eldense se ha agotado. Ya lo dejaba entrever Juan Carlos Trujillo este viernes en la entrevista concedida a Onda Cero.

Cabello llegó al Eldense para intentar devolver al conjunto de Elda a Segunda División. Arrancó bien, con ocho puntos sumados en las cuatro primeras jornadas. Los azulgranas se han caído en el último mes y solo han logrado sacar dos puntos de los últimos doce en juego. El valenciano pedía tiempo el pasado viernes, pero ha sido destituido solo dos días después.

La gran pregunta es quién asumirá las riendas del Eldense a partir de ahora. De momento, Claudio Barragán dejará el filial para dirigir de manera provisional el primer equipo. Este martes liderará el entrenamiento en el Anexo, según ha informado el club. Por tanto, no se descarta que pueda sentarse en el banquillo el próximo domingo ante el Murcia.

Barragán está gustando por su papel en el filial y en el club no se descartaba que pudiese quedarse en el primer equipo si convence. Ahora hay dos partidos seguidos en casa ante Murcia y Algeciras.

La realidad es que en la planta noble del Nuevo Pepico Amat se llevaba más de una semana con la incertidumbre del futuro de Cabello. La dirección deportiva, junto a Mario Rosas y la propiedad, ya mira al mercado de entrenadores.