El Eldense se aleja del liderato y afronta una semana decisiva

El Eldense no pasó del empate en el Nuevo Pepico Amat ante el Alcorcón. La primera parte fue notable y un tanto de Manu Molina le otorgó ventaja, pero un flojo segundo período impidió el triunfo. Los alfareros remontaron y Jesús Clemente, de cabeza, evitó la derrota en el tramo final.

Los de Claudio Barragán se alejan del liderato tras la victoria del Sabadell. Ahora están a cinco puntos, aunque los azulgranas tienen un partido menos. La gran noticia es que el Atlético Madrileño perdió en casa. El Europa venció en Antequera y se coloca tercero, por lo que los de Elda pierden una posición.

A pesar de que el empate no era el resultado esperado al inicio, no sabe del todo mal por lo acontecido en el segundo período. Tras el segundo gol del Alcorcón, la derrota parecía inevitable. El Eldense tiró de orgullo para aprovechar un balón parado con un cabezazo de Clemente.

Ahora afronta una semana que puede resultar decisiva en la lucha por el liderato. En solo cuatro días, el Eldense disputará dos derbis de alto voltaje a domicilio. Este sábado, a las 21:00 horas, toca visitar el Rico Pérez para medirse al Hércules. Para los de Beto Company puede ser la última oportunidad para soñar con el playoff.

El miércoles 4 de marzo tocará jugar en el Miniestadi contra el filial del Villarreal. Se trata del encuentro aplazado por el temporal y con el que el Eldense se pondrá al día. El Villarreal 'B' ocupa zona de promoción de ascenso, a cinco puntos del conjunto de Claudio Barragán.

Si el Eldense es capaz de no perder en ninguna de las dos próximas salidas, se acercará al liderato y mantendrá la estela del Sabadell. De cara al choque en Alicante, Barragán recuperará a hombres importantes como Fidel Chaves y Guille Macho. El cuadro azulgrana notó sus ausencias frente al Alcorcón.