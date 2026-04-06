El CD Eldense afronta el tramo final de siete partidos como líder de la Primera Federación

Una extraordinaria racha de cinco victorias consecutivas ha llevado al CD Eldense a situarse como líder del Grupo 2º de la Primera Federación, que es la posición desde la que se coge el ascensor que lleva de forma directa a Segunda División la próxima temporada.

La victoria por 3 goles a 0 de los blaugranas el pasado sábado ante el Europa en el estadio Nuevo Pepico Amat, unido a las derrotas en esta jornada del Sabadell y del Atlético de Madrid B ha aupado a los hombres dirigidos por Claudio Barragán a esa posición privilegiada que se han ganado tras enlazar esas cinco victorias consecutivas.

El Eldense suma en estos momentos 56 puntos en los 31 partidos disputados, lo que supone uno más que el cuadro catalán y dos más que el conjunto madrileño.

Otro dato importante a estas alturas de temporada es que la distancia con el sexto clasificado (el primer puesto en la clasificación que no da opción a la promoción de ascenso) se sitúa en 10 puntos.

Tras asaltar el liderado por méritos propio, la competición continúa y para el Eldense lo hace con el reto de ser capaz a mantener la dinámica de buen juego y resultados.

En la Primera Federación quedan siete partidos para el final de la competición y el Eldense los afronta desde la mejor posición y tras una magnífica racha de resultados, fruto del buen juego que está desplegando, así como de la solidez y seriedad que está mostrando en los momentos de los partidos en los que no tiene la fluidez necesaria para imponerse al rival.

El próximo partido lleva a los hombres de Claudio Barragán al campo del Betis B que es un conjunto que está peleando por la permanencia y que llega al encuentro después de derrotar a domicilio al Sabadell por 1 a 3.