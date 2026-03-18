El Ayuntamiento de Elda tendrá este año un presupuesto municipal de más de 54 millones de euros

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Elda, liderado por el PSOE y del que también forma parte la coalición Elda para Todas, ya tiene proyecto de presupuesto municipal para este año 2026.

Su montante económico global asciende a 54,2 millones de euros, lo que supone un incremento del 8 % respecto al año anterior.

El documento que va a aprobar el gobierno local destaca incrementos en las dotaciones destinadas a las áreas Protección y Promoción Social (+19 %), Industria, Comercio, Turismo y Pymes (+12 %) y Seguridad Ciudadana (+ 6 %).

Además, las partidas presupuestarias destinadas a servicios públicos van a crecer en un 3 % y en el capítulo de gasto se consolida una reducción del 50 % de la factura de la luz del Ayuntamiento, lo que ha sido posible merced a la modernización del conjunto del alumbrado público que se ha acometido. En la actualidad todo el sistema de alumbrado público del municipio es de tecnología led.

Ruben Alfaro, alcalde de Elda, ha destacado que se trata de un presupuesto municipal que refleja “el modelo de ciudad que se está construyendo” que pasa por “una Elda moderna, con mejores servicios, volcada con su comercio y, sobre todo, profundamente humana".

El primer edil eldense también ha puesto en valor que el presupuesto municipal de 2026 se ha elaborado bajo los ejes de "la modernización, el mantenimiento de las políticas sociales y el impulso de los motores económicos".

"Como en años anteriores, la incorporación de los remanentes de tesorería permitirá ampliar aún más la capacidad de inversión durante el ejercicio y movilizando más de 70 millones de euros", ha concluido Ruben Alfaro.