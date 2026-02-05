SUBE CON ASCENSORES SERKI

El Elda Prestigio, a la fase final de la Copa de la Reina

El equipo de Bea Escribano se impone al Atticgo CBM Elche y confirma su presencia en San Sebastián

Felipe Canals

Elche |

El Elda Prestigio se ha metido en la fase final de la Copa de la Reina y, por tanto, ha confirmado su presencia en San Sebastián. El equipo de Bea Escribano se impuso al Atticgo CBM Elche en un partido ajustado (23-22). El conjunto de Elda se marchó con una ventaja importante al descanso que en el segundo acto se redujo.

Elda Prestigio se ha convertido en un 'fijo' en la fase final de la Copa de la Reina. Escribano confía en dar un paso adelante y hacer un buen papel en el torneo. Hasta entonces, y a la espera del sorteo, toca centrarse en la Liga Guerreras Iberdrola.

