Elda se prepara para recibir esta semana la visita de la reina Letizia

Elda espera este próximo jueves la ilustre de la reina Letizia, que acudirá a una de las empresas centenarias de la localidad, concretamente a la firma zapatera Pedro García, cuyas instalaciones están ubicadas en el polígono industrial Campo Alto.

Se trata de una empresa de calzado, cuya dirección está ya en manos de la tercera generación de la familia que la fundó en 1925, iniciando su andadura con la apertura de un taller de calzado en el municipio de la comarca del Medio Vinalopó.

En la actualidad, la firma Pedro García está presente en 48 países del mundo y cuenta con 120 empleados. Su producción continúa establecida en Elda donde se diseñan y crean sus colecciones.

La empresa se caracteriza por la fabricación artesanal y el uso de materiales de alta calidad, consolidándose como una marca de lujo dentro del sector del calzado de Elda.

Durante su visita al municipio eldense, la reina Letizia estará acompañada por el alcalde del mismo Rubén Alfaro, además del presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca; la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant; la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, y la consellera de Industria, Marian Cano, entre otras autoridades.

La reina Letizia recorrerá la cadena de producción de la fábrica, donde podrá observar el trabajo que realizan los artesanos eldenses para elaborar cada uno de los zapatos en las instalaciones de Elda, desde las que se distribuyen a todo el mundo.

La última vez que miembros de la Casa Real visitaron oficialmente Elda fue el 3 de diciembre de 1976, cuando los reyes eméritos don Juan Carlos y doña Sofía recorrieron la ciudad y una fábrica de calzado.