Elda estrena contrata de limpieza con 28 rutas, nuevos vehículos y más maquinaria

La nueva contrata de limpieza y recogida la basura de Elda va a desplegar diariamente su tarea operando en 28 rutas para cubrir todo el casco urbano todos los días laborables, con refuerzos específicos por las tardes y servicios especiales en festivos.

Habrá brigadas especiales que se encargarán de la limpieza y desinfección de zonas de juegos infantiles y biosaludables, así como que se va a aumentar la frecuencia de limpieza en el tramo canalizado del río.

Además, el servicio incluye el baldeo por toda la localidad realizado en diferentes rutas rotativas y se ha aumentado el servicio de recogida de enseres bajo demanda a seis días por semana.

Por otro lado, la nueva contrata, que supone una inversión anual de 5,3 millones de euros y que va a tener vigencia durante los próximos diez años, contempla la incorporación de 93 profesionales vinculados directamente al servicio y una flota de 39 vehículos de última generación. Entre ellos, hay 12 unidades cien por cien eléctricas.

El alcalde de Elda Rubén Alfaro en uno de los vehículos de la nueva contrata de basura. | Ayuntamiento de Elda

El alcalde de Elda, Rubén Alfaro, ha considerado la nueva contrata como “hito fundamental en la gestión municipal”, al tiempo que ha destacado que es “un proyecto que supone un salto cualitativo en materia de gestión de residuos y modernización de servicios públicos".

"Con esta nueva contrata reafirmamos nuestro compromiso con una Elda verde y sostenible, poniendo a disposición de los vecinos y las vecinas la maquinaria más eficiente y respetuosa con el medio ambiente para mejorar su día a día", ha concluido Alfaro.