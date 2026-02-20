Elda está de luto por la muerte de Joaquín Planelles Guarinos, Hijo Predilecto de la ciudad

El municipio de Elda está este viernes de luto por el fallecimiento de Joaquín Planelles Guarinos, que en 2018 fue distinguido como Hijo Predilecto de la localidad.

Planelles ha muerto a los 94 años de edad y deja tras de sí una trayectoria marcada por su compromiso con Elda. El Ayuntamiento ha decretado luto oficial para mañana sábado, por lo que las banderas de la Casa Consistorial ondearán a media asta.

El funeral va a tener lugar mañana sábado a las 12:00 horas en la iglesia de Santa Ana.

Joaquín Planelles fue fundador de una empresa especializada en tejidos para el calzado. Además, contribuyó de manera decisiva en la creación del premio a la Mejor Calzada, creado en el año 2000 y participó activamente en la creación de la Feria Internacional de Calzado de Elda.

Een su larga trayectoria tuvo un papel clave en el año 2004 en la revitalización del Casino Eldense, entidad de la que fue presidente hasta 2006, logrando devolverle su protagonismo como centro neurálgico de la vida cultural y social de la ciudad.

También fue uno de los impulsores del Club de Campo.

“Elda pierde un hombre irrepetible, a un eldense que hizo de su amor por esta ciudad una forma de vida; Joaquín Planelles fue ejemplo de compromiso, generosidad y visión de futuro”, ha destacado Rubén Alfaro, alcalde de Elda, que ha añadido que “su legado empresarial, cultural y social forma parte de la identidad colectiva de Elda y seguirá inspirándonos durante generaciones”.