El Ayuntamiento de Elda aprobará este mes el Plan Director del yacimiento arqueológico de El Monastil

El pleno municipal del Ayuntamiento de Elda del presente mes de marzo va a aprobar de forma definitiva al Plan Director del yacimiento arqueológico de El Monastil, toda vez que el documento ya ha recibido el visto bueno de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Generalitat Valenciana.

Ese documento se va a convertir en la herramienta fundamental para orientar el futuro del yacimiento arqueológico, que es Bien de Interés Cultural. Las fases de intervención en el yacimiento arqueológico de El Monastil se estructuran siguiendo una metodología de trabajo dividida en tres etapas principales para garantizar la protección, comprensión y divulgación del bien.

Una primera fase de estudio previo para disponer del mayor conocimiento y comprensión posible sobre el yacimiento; una segunda fase de diagnóstico para analizar los datos obtenidos y establecer las bases de la intervención; y la fase final en la que se definirán y planificarán las obras y medidas concretas.

En los parámetros que se analizarán y proyectarán están la consolidación del yacimiento El Monastil como referente cultural; la planificación de las labores de mantenimiento y restauración bajo criterios de importancia, urgencia y dependencia técnica; el desarrollo de actuaciones arqueológicas de forma planificada y periódica; la implementación de un diseño museográfico que atraiga visitantes y promueva el yacimiento a través de una identidad gráfica propia; y la vinculación del yacimiento con el discurso cultural de Elda, generando estructuras de conexión con el casco urbano y los espacios naturales circundantes.