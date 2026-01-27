Elche: la vida sin Febas

El Elche se mide este sábado al FC Barcelona con una baja más que sensible. Aleix Febas se pierde la cita ante el cuadro culé por sanción, después de ver la quinta amarilla del curso en Orriols contra el Levante. El ilerdense es un fijo para Sarabia y ha sido titular en las 21 jornadas de Liga.

Sin duda, se trata de un contratiempo importante para el técnico del Elche. La buena noticia es que recupera a Víctor Chust, mientras que Pedrosa y Affengruber siguen con cuatro tarjetas. Están al borde de la suspensión. Febas llevaba varias jornadas al límite y la quinta llegó en el Ciutat.

La gran incógnita es quién sustituirá a Febas en el centro del campo. Podría ser Rodri Mendoza, un jugador más ofensivo que el catalán. Neto y Aguado parece que tienen el puesto garantizado en el centro del campo. Otras opciones para sustituirle son Fede Redondo o John Chetauya. El argentino apenas está contando, mientras que el '18' sale de lesión.

Sarabia recuperará efectivos de cara al sábado. Bigas ya estuvo en la lista de convocados para Orriols y Rafa Mir se prevé que reaparezca en convocatoria ante el Barça. Lucas Cepeda, el refuerzo invernal del Elche, ya trabaja a las órdenes de Sarabia y también se le espera en la lista. El que parece que seguirá siendo baja es Álvaro Núñez.