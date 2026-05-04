Elche ultima el desarrollo de más de 120 viviendas en el entorno del Hospital General y el camino viejo de Santa Pola

El Ayuntamiento de Elche ha iniciado el trámite de información pública del proyecto de urbanización del sector urbanístico E-18, que es una situación que supone un paso previo a su aprobación definitiva. Además, de forma paralela a ese procedimiento se está tramitando la reparcelación de esa área, que va a suponer el desarrollo en la misma de unas 126 viviendas adosadas en parcelas de 250 metros cuadrados de superficie.

El sector E-18 está situado en la parte sureste de la ciudad, en las inmediaciones del Hospital General Universitario de Elche. Linda al norte con la antigua Circunvalación Sur, que lo separa del Huerto de la Coronela y del polideportivo de Palmerales, al sur con la Ronda Rey Felipe VI y al este y al oeste con los sectores E-16 y E-17, junto al Camino Viejo de Santa Pola, y todavía sin desarrollar.

Francisco Soler, concejal de Estrategia Municipal, área en la que se integra el departamento de Urbanismo, ha explicado este lunes que se trata de un sector residencial de baja densidad, que cuenta con una superficie total de 74.550 metros cuadrados con una edificabilidad residencial de 20.076 metros cuadrados.

Además, el E-18 tiene 7.352 metros cuadrados de zonas verdes y una extensión de cerca de 1.600 metros cuadrados de equipamiento educativo-cultural.

“Se trata de un paso importante, porque es un sector que llevaba muchos años en marcha y ahora se avanza para que la construcción sea una realidad lo antes posible, sabiendo la necesidad de vivienda que existe en el municipio”, ha asegurado Soler, que ha añadido que el plazo de información pública es de 20 días, antes de su aprobación definitiva en Junta de Gobierno Local, previo plazo de presentación alegaciones.