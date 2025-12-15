El Elche, entre los tres peores equipos de la Liga fuera de casa

El Elche sigue sin arrancar a domicilio. Acumula cinco derrotas consecutivas y solo el gran rendimiento en el Martínez Valero, donde está invicto, le permite mantener un colchón sobre el descenso. Tiene cuatro puntos de margen respecto a la zona roja.

El rendimiento del cuadro ilicitano es muy dispar de un fin de semana a otro. Seis días después de golear al Girona en casa, se cuajó uno de los peores encuentros de la temporada en Son Moix. El Mallorca superó a un equipo que apenas generó ocasiones sobre la meta defendida por Leo Román.

La derrota en Palma se suma a las de Mendizorroza, Cornellá, Montjuic y el Coliseum. En las tres primeras jornadas a domicilio del curso se lograron empates de mérito ante Atlético de Madrid, Sevilla y Osasuna.

El Elche es uno de los peores equipos de la Liga lejos del Martínez Valero. Solo Osasuna tiene peores números, con dos puntos sumados fuera de casa. El Valencia ha sumado tres puntos, es decir, los mismos que el conjunto franjiverde. Son los tres únicos equipos que no han ganado como foráneos.

Incluso Levante y Oviedo, hundidos en la tabla, presentan mejores números a domicilio. De hecho, los granotas han sacado ocho puntos lejos del Ciutat. El Oviedo también ha ganado lejos del Tartiere. Lo hizo en septiembre en Mestalla, remontándole al Valencia.

Al Elche solo le queda una oportunidad para lograr la primera victoria fuera de casa antes de que acabe la primera vuelta. Será precisamente en Mestalla, en una nueva edición del derbi regional. Ahora toca pensar en los dos choques consecutivos en el Martínez Valero, ante Rayo Vallecano y Villarreal.

Antes, habrá que afrontar la Copa del Rey en Ipurua. Este martes, contra el Eibar, el Elche buscará no fallar para meterse en octavos de final. No será un encuentro fácil, a pesar de que el conjunto armero atraviesa una delicada situación y se sitúa en zona de descenso en Segunda División.