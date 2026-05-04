Elche, segundo municipio de la provincia con mayor presión de la demanda de pisos de alquiler

Elche es el segundo municipio de la provincia de Alicante con una mayor presión de la demanda de pisos en alquiler durante el primer trimestre de este año.

Así lo refleja un informe del portal inmobiliario ’idealista', que sitúa al municipio ilicitano en el puesto 40 entre las 161 ciudades de España con mayor presión de esa demanda de viviendas en alquiler.

En la provincia de Alicante, la estadística sitúa a Alcoy como el municipio con más demanda de alquiler vivienda y Elche está por encima de zonas como Alicante, San Juan de Alicante o Torrevieja.

El informe de la plataforma inmobiliaria coloca a Santa Pola en el puesto 104 de ese ranking y a Gran Alacant en el 143.

En la estadística de Idealista aparecen diecinueve municipios de la provincia de Alicante y, entre otros aspectos, se concluye que, por norma general, la mayor demanda relativa para encontrar un piso de alquiler respecto a su oferta se encuentra en el entorno metropolitano de las capitales de provincia.

Precio medio en el mes de abril

Por otro lado, desde la misma plataforma se ha hecho público otro informe que señala que el precio medio de alquiler de la vivienda en el mes de abril se ha situado en 9,3 euros el metro cuadrado, lo que supone que el arrendamiento de un piso de 90 metros cuadrados de superficie se sitúa en una media de 837 euros mensuales.

En abril, el precio medio del alquiler de la vivienda en el municipio ilícita ha descendido ligeramente respecto al mes de marzo, concretamente en un 0,8 %, que el mismo índice en el que ha aumentado respecto al primer mes del año. Además, entre abril de 2025 y el mismo mes de este año ha crecido en un 10,5 %.

En Santa Pola, ese valor se ha cifrado en el cuarto mes del año en 11,6 euros el metro cuadrado, lo que representa un incremento del 1,6 % respecto al mes de marzo y un 4 % en comparación con enero. En el último año natural, desde abril del pasado año, el precio del alquiler se ha disparado en la localidad marinera en un 9,5 %.