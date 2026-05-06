Elche: Sarabia, pendiente del isquiotibial de Rafa Mir

Rafa Mir se perdió el partido en Balaidos ante el Celta y este miércoles, en la vuelta al trabajo del Elche, no ha trabajando junto al resto de compañeros. El delantero cedido por el Sevilla sufre una elongación en el isquiotibial, por lo que se mantiene como duda de cara a la cita frente al Alavés.

Aún quedan tres días para el choque, por lo que Eder Sarabia está atento a la evolución del punta cartagenero. Rafa Mir ya fue suplente en Oviedo, en el único triunfo a domicilio del Elche. En ese partido tuvo descanso tras jugar cuatro días antes como titular frente al Atlético de Madrid.

Mir ha sido un fijo para Sarabia, siempre que ha estado disponible. El otro puesto en la delantera ha estado más repartido, con minutos para André Silva y Álvaro Rodríguez. El portugués es el máximo artillero del Elche, mientras que el canterano del Real Madrid lleva más de tres meses sin ver puerta.

Una de las mejores noticias de este miércoles ha sido el regreso del canterano Adam Boayar. Se ha recuperado de una lesión muscular y a priori estará en la lista para el encuentro ante el Alavés. El hispano-marroquí es una opción más para Sarabia ante los problemas en ataque. Ya estrenó su cuenta goleadora en Liga con una chilena ante el Levante en el Ciutat.