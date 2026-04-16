Elche, Santa Pola y Crevillent siguen con sol, viento flojo y temperaturas suaves

Las temperaturas máximas van a rondar este jueves en Elche y Crevillent los 22 grados centígrados, mientras que en Santa Pola se va a quedar en 20.

Son índices térmicos parecidos, cuando no idénticos a los registrados ayer.

La previsión meteorológica apunta a que la de hoy va a ser una nueva jornada soleada y suaves brisas marinas.

De cara a la próxima madrugada y a los primeros compases del día de mañana es probable que se formen bancos de niebla en el litoral y sur del municipio ilicitano.

La estabilidad meteorológica continuará durante el fin de semana.