El ciclista ilicitano Jorge López se proclama campeón de la Comunitat Valenciana en categoría cadete

El ciclista ilicitano Jorge López, de 16 años, es el nuevo campeón de la Comunitat Valenciana en categoría cadete. El deportista de Elche, perteneciente al Torrevieja Cycling Team- Bicicosta- Hormigones del Sol, cuajó una gran actuación en el Trofeo Ferran Renau de Vilafamés.

Formado en la escuela de la Unión Ciclista Ilicitana, López completó el recorrido de 58,5 kilómetros. Quedó en segunda posición, tras una gran escapada junto a Axel Serrano. El catalán fue el primer clasificado. Jorge López fue el primer clasificado perteneciente a la Comunitat Valenciana.

Alex Beltrán y Cesc Roig completaron el podio de ciclistas de la Comunitat Valenciana.