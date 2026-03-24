Elche, Santa Pola y Crevillent esperan un martes soleado y sin cambios en las temperaturas

La comarca del Baix Vinalopó tiene por delante una jornada de martes soleada, con temperaturas con pocos cambios y suaves brisas marinas.

La temperatura máxima va a ser prácticamente idéntica a la de ayer, de modo que en Elche, Crevillent y Santa Pola el termómetro va a alcanzar los 17 grados centígrados.

Mañana miércoles se espera un ascenso puntual de las temperaturas máximas en un día con viento flojo de poniente por la mañana y del sur por la tarde.

El termómetro volverá a descender a partir del jueves.