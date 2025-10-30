La crónica del tiempo

Elche, Santa Pola y Crevillent esperan un jueves soleado y con temperaturas un poco más altas

Jorge Miralles te cuenta en Onda Cero Elche diariamente, de lunes a viernes, la previsión meteorológica

Jorge Miralles

Elche |

Plaza de las Chimeneas de Elche.
Plaza de las Chimeneas de Elche. | Onda Cero Elche

El penúltimo día del mes de octubre se presenta con previsión meteorológica de predominio de cielo despejado, viento puntualmente moderado de noroeste por la mañana y flojo de sureste por la tarde, y temperaturas con tendencia a un ligero ascenso.

En este sentido, el termómetro puede alcanzar en Elche los 25 grados centígrados, en Crevillent los 24 y en Santa Pola los 23.

Para los próximos días no se esperan cambios en esas condiciones meteorológicas.

El domingo parece que subirán un poco las temperaturas, pero a partir del lunes llegará un nuevo descenso térmico.

