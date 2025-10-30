Elche, Santa Pola y Crevillent esperan un jueves soleado y con temperaturas un poco más altas

El penúltimo día del mes de octubre se presenta con previsión meteorológica de predominio de cielo despejado, viento puntualmente moderado de noroeste por la mañana y flojo de sureste por la tarde, y temperaturas con tendencia a un ligero ascenso.

En este sentido, el termómetro puede alcanzar en Elche los 25 grados centígrados, en Crevillent los 24 y en Santa Pola los 23.

Para los próximos días no se esperan cambios en esas condiciones meteorológicas.

El domingo parece que subirán un poco las temperaturas, pero a partir del lunes llegará un nuevo descenso térmico.