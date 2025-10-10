Elche: 'La Roja' viaja este sábado y se cancela la Fan Zone

El mundo del deporte no es ajeno a la alerta roja que vive Elche este viernes. Las condiciones climatológicas han obligado a la Real Federación Española de Fútbol a aplazar el viaje de 'La Roja', que se mide este sábado a Georgia en el Martínez Valero. La expedición encabezada por Luis de la Fuente volará hasta tierras ilicitanas el día del partido. Estaba previsto que viajasen este viernes para realizar la rueda de prensa previa al choque en el feudo franjiverde, pero no será posible.

'La Roja' se ejercita este viernes en Las Rozas antes de medirse a Georgia. Es partido clasificatorio para el Mundial de 2026 y ha levantado una gran expectación en la ciudad, con las entradas agotadas prácticamente un par de horas después de sacarse a la venta. Hacía siete años que España no jugaba en Elche. La convocatoria, finalmente, ha sufrido cambios ante las bajas de futbolistas como Rodrigo o Lamine Yamal.

Por otro lado, la RFEF ha decidido también cancelar las XIV Jornadas Jurídicas que se iban a celebrar en la localidad ilicitana este sábado 11 de octubre. Además, se ha procedido a suspender la Junta Directiva prevista en Elche. La Federación explica que queda atenta de las "novedades que surjan en relación con el operativo organizado", confiando en que el partido se pueda disputar como estaba previsto el sábado a las 20:45 horas en el estadio Martínez Valero.

Fan Zone cancelada

La situación meteorológica también ha cancelado la Fan Zone que desde este miércoles se estaba montando en la Plaça de Baix. Estaba previsto que se desarrollasen numerosas actividades para acoger a las decenas de miles de aficionados a 'La Roja' que acudirán a Elche. Por precaución, este jueves por la noche se anunció la suspensión.