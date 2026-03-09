Elche renovará el área deportiva del barrio del Plá cubriendo dos de sus pistas e incorporando placas solares

El Ayuntamiento de Elche ha proyectado la renovación integral de las pistas polideportivas del barrio El Plá. Con un presupuesto máximo de 731.000 euros, la contratación pública de las obras está en proceso de licitación y se confía en que los trabajos puedan comenzar a finales del mes de mayo o principios de junio. Su ejecución se prolongará a lo largo de unos diez meses con lo que podrían estar finalizados para la primavera del próximo año 2027.

Se va a renovar el pavimento de las pistas polideportivas del Plá, así como que se va a actuar en la mejora de la iluminación de esa área deportiva y su entorno o en la mejora de los muros perimetrales de las pistas deportivas.

Además, se va a instalar una estructura con cubierta en dos de las pistas y en esos techados se van a instalar placas solares.

La renovación del mobiliario urbano de todo ese entorno es otra de las actuaciones que se van a ejecutar en el entono del barrio del Plá.

“Vamos a hacer mucho más que un lavado de cara; probablemente sea la inversión más importante que se realiza en estas pistas desde su construcción a finales de los años 90”, ha explicado Pablo Ruz, alcalde de Elche, que ha subrayado que el proyecto incorporará medidas de eficiencia energética, como la instalación de placas fotovoltaicas sobre las nuevas cubiertas y la sustitución de las luminarias actuales de vapor de sodio por iluminación led, lo que permitirá mejorar la calidad del servicio y reducir el consumo energético.

Por su parte, Aurora Rodil, Teniente de Alcalde de Vox y concejala de Distrito Pla-Sector V, ha señalado que la mejora de esas instalaciones era una petición recurrente de los vecinos; “La mejora de estas pistas era un reclamo constante en las Juntas de Distrito. Nos pedían la mejora del vallado y de las instalaciones, y ahora esas demandas van a ser atendidas”, ha apuntado Rodil que ha defendido que la actuación demuestra que el equipo de gobierno “trabaja para mejorar los barrios de toda la ciudad; no sólo actuamos en el centro, sino en todos los distritos”.