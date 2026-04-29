Elche reivindica el Día Mundial de las Personas Sin Diagnóstico.

El Ayuntamiento de Elche ha acogido este miércoles la lectura del manifiesto con motivo del Día Mundial de las Personas Sin Diagnóstico, un acto celebrado en el Salón de Plenos con el objetivo de dar visibilidad a una realidad que afecta a miles de personas que conviven con síntomas sin un diagnóstico médico claro.

El acto, moderado por la edil de Discapacidad, María Bonmatí, ha contado con la lectura del manifiesto a cargo de la presidenta de la Asociación Objetivo Diagnóstico, Carmen Sáez, en el que se ha puesto de relieve la llamada “odisea diagnóstica que sufren estas personas, con una media de más de seis años de espera para obtener un diagnóstico, en muchos casos sin llegar a conseguirlo”.

El manifiesto ha incidido en el impacto no solo sanitario, sino también psicológico, social y económico que supone vivir sin diagnóstico, así como en la necesidad de reforzar los sistemas de salud para hacerlos más ágiles, coordinados y sensibles a esta realidad.

“Vivir sin diagnóstico no es solo una situación médica. Es una experiencia que atraviesa todos los ámbitos de la vida. Es acudir a consulta tras consulta sin obtener respuestas. Es someterse a pruebas, tratamientos y valoraciones que no siempre conducen a una solución. Es convivir con la duda, con el miedo y, muchas veces, con la incomprensión” ha continuado Saéz con el manifiesto.