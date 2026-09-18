Elche refuerza la limpieza de los barrancos ante posibles episodios de lluvias

La actuación de limpieza y desbroce en el barranco de San Antón se ha desarrollado desde las inmediaciones de la Vía Parque hasta el cruce con la carretera de Santa Pola y ha incluido toda la longitud del tramo urbano. También se ha actuado en el barranco de los Arcos, barranco del Grifo y barranco de Barbasena, así como en las inmediaciones del Camino Viejo de Crevillente.

Tras visitar estos trabajos, el alcalde de Elche, Pablo Ruz, ha señalado que “tenemos que tomar todas las medidas preventivas para que no tengamos ninguna desgracia, especialmente en puntos críticos como el barranco de San Antón, donde la reducción del caudal en determinados pasos puede incrementar el riesgo ante lluvias torrenciales”.

El alcalde ha avanzado, además, que en el próximo Consejo de Aigües d’Elx, se licitarán las obras del tanque de tormentas del entorno de la avenida de Jubalcoy, una infraestructura que permitirá recoger y desviar parte del agua procedente de las sierras del norte de la ciudad, aliviar el caudal y posibilitar su aprovechamiento posterior para el riego.

Por otro lado, Ruz ha anunciado también que la empresa mixta abordará en la próxima reunión la adjudicación de las obras de conexión del alcantarillado de Peña de las Águilas. La última fase de los trabajos que permitirá conectar la red secundaria de alcantarillado al colector primario de la Confederación Hidrográfica del Segura.