Elche recupera el retén sanitario de la Ciudad Deportiva con el nuevo contrato de asistencia y transporte sanitario

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Elche ha aprobado en su reunión de este viernes la adjudicación inicial (a falta de formalización de toda la documentación necesdaria por la adjudicataria) del contrato de servicio de asistencia y transporte sanitario para instalaciones deportivas y eventos públicos con un presupuesto anual de 305.000 euros, frente a los 190.000 del actual, que finaliza el próximo abril.

La portavoz municipal, Inma Mora, ha explicado que al procedimiento de contratación han concurrido tres empresas, resultando como primera clasificada en ese concurso público la mercantil Asociación de Ayuda en Carretera DYA Elche.

El nuevo contrato contempla la puesta en marcha de un punto sanitario fijo en la Ciudad Deportiva ‘Juan Ángel Romero Isasi’, recuperándose con ello ese servicio sanitario que, según ha recalcado la edil ilicitana, “está sin funcionar desde el año 2017".

Ese retén contará con un enfermero, estando operativo de lunes a viernes en horario de mañana, los sábados durante todo el día y el domingo por la mañana.

Además, el contrata adjudicado contempla la dotación en ese retén de un Vehículo de Intervención Rápida (VIR), que lleva un Técnico de Asistencia Sanitaria, un médico y enfermero. Del mismo modo, se dispondrá de un hospital de campaña para instalar ante cualquier evento que se requiera.

Convenios con entidades sociales

En la reunión de la Junta de Gobierno Local también se ha aprobado la suscripción de convenios de colaboración con diversas entidades sociales del municipio. En el caso de la Fundación Conciénciate, por un total de 265.000 euros: 200.000 para apoyar en la cofinanciación de los gastos derivados de la gestión y funcionamiento del centro de acogida y pernocta de personas sin hogar que incrementa su servicio a 24 horas y 65.000 para el recurso residencial temporal para unidades familiares con menores en situaciones de emergencia.

El ejecutivo local también ha destacado los convenios con la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), para el desarrollo del 'Programa de promoción y prevención de la salud dirigida al ámbito de las enfermedades crónicas: atención integral al paciente de cáncer y sus familias', por 12.000 euros; con la Asociación Somos de Ucrania/Elche, para el desarrollo del programa de inclusión de personas refugiadas de Ucrania en Elche, por 4.000 euros, y con la Fundación Un Abrazo de Luz, para el desarrollo del programa integral de atención a familia e infancia en situación de vulnerabilidad, por 45.000 euros.

También con la Asociación de Madres y Padres de Niñas y Niños con Cáncer de la Comunitat Valenciana (Aspanion), para desarrollar el 'Programa de intervención psicológica con niños y adolescentes con cáncer y sus familias', por 8.000 euros; con la Asociación de Familias con Personas con Discapacidad Psíquica, Física y Enfermedades Raras de Elche (ANOA-ELX), para el programa de autonomía e inclusión de las personas con discapacidad, por 8.000 euros, y con la Asociación de Familiares y Personas con Enfermedad Mental grave de la provincia de Alicante (Asfeme), para el desarrollo del programa 'El empoderamiento para la recuperación de la persona con problemas de salud mental', por 20.000 euros.