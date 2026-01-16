El PP de Elche rechaza que España financie infraestructuras de trasvase en Marruecos

El grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Elche lleva al pleno municipal de este mes una Moción a través de la que se rechaza la posibilidad de que el Gobierno central financie infraestructuras hídricas en Marruecos, especialmente aquellas que suponen crear trasvases.

A juicio del PP esa situación supone “un ataque directo” a la agricultura del Camp d’Elx y del conjunto del sureste español.

Para el Grupo Popular, la decisión rubricada por el Gobierno central en una declaración conjunta firmada con Marruecos, es “incoherente y profundamente injusta”.

Juan de Dios Navarro, portavoz del grupo municipal del PP en el Consistorio ilicitano, ha insistido en que Marruecos “compite directamente con el sector agrícola ilicitano en los mercados europeos” y ha añadido que lo hace con menores exigencias sanitarias y medioambientales. Por ello, el hecho de que España financie la creación de infraestructuras de trasvase en Marruecos “supone apuntalar con dinero español a quien compite de forma desleal con nuestros agricultores”.

Por otro lado, entre otros aspectos, en la Moción que plantea el PP se reclama también un Pacto Nacional por el Agua que garantice recursos hídricos suficientes desde la cohesión territorial y el impulso de una Red Estratégica del Agua para la Comunitat Valenciana que refuerce la seguridad hídrica y el futuro del sector agrícola.